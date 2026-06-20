韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」の意味は？「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手を気遣うときに使えるひと言です。「건강 잘 챙,