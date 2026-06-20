女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOMTHECONVERSION2026」を行った。ワンダー・オブ・スターダム選手権は王者の羽南が挑戦者の飯田沙耶を下し2度目の防衛に成功した。羽南が白から赤いコスチュームで登場。羽南が岩石落とし、飯田も負けずに岩石落とし、脳天砕き。羽南が場外に落とすと、ブランチャー。脳天くい打ちから振りほどくようにDDT。飯田がパワーで押していく。羽南が岩石落