ボートレース大村G2「モーターボート誕生祭」は予選4日間の攻防を終えて、21日に準優勝戦が3カードで争われる。4日目7R、宗行治哉（28＝広島）が逃げて予選を白星で締めくくった。得点率7.00で、予選は8位でクリア。相棒63号機は、初下ろしで尾嶋一広が優勝したようにポテンシャルは高い。前操者の宮本琉正もデビュー初1着を飾った。「チルトの上げ下げくらいで、ペラは変えていません。直線は余裕がありますね」今シリー