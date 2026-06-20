6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にALPHA DRIVE ONEが出演。多彩な魅力で会場を盛り上げた。【映像】「顔面つよつよ」ALPHA DRIVE ONEのビジュアルALPHA DRIVE ONEは、2026年にデビューした8人組ボーイズグループ。昨年放送されたオーディション番組『BOYS?PLANET』（ボイプラ2）から誕生し、今年1月にリリースした1stミニアルバム『EUPHORIA』では初動売上144万枚を突破。6月26