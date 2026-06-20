法務省と最高検察庁は大学生らに検察官の仕事を知ってもらうため、業務説明会を開きました。東京・霞ヶ関で開かれた説明会には、検察官や弁護士、裁判官などの法律家の仕事に関心を持つ大学生ら約90人が参加しました。説明会では、東京地検や法務省に所属する検察官が仕事内容や働き方、普段の生活について話しました。法務省刑事局多田浩輔検事：司法業界でなり手が少なくなっている現状がありまして、じかに検察官と接触しても