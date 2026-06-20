定年退職後のお出かけ先として、図書館を利用しているシニアの方も多いのではないでしょうか。冷暖房が整っており、誰でも無料で利用できる図書館は、夏場の電気代が気になる時期にも心強い存在です。本を借りるだけでなく、新聞や雑誌を読んだり、映画を楽しんだり、地域のイベント情報を集めたりと、図書館にはさまざまな楽しみ方があります。今回は、混雑を上手に避けながら、図書館を「第二の居場所」として快適に活用するコツ