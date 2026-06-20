数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エス・トラストの「MOJA! 前髪クリップ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「MOJA! 前髪クリップ」が見逃せない！エス・トラストから2026年6月に発売される「MOJA! 前髪クリップ」（税込300円）。