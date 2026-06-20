SNSやメディアで「これ1本あれば家中の掃除が完結する」というキャッチコピーをよく目にします。確かに、ウタマロクリーナーや重曹などは非常に汎用性が高く、優秀なアイテムです。しかし、「これ1本で大丈夫」という言葉には注意が必要です。なぜなら、汚れには「性質」があり、それを落とすための洗剤にも「液性（pH値）」があるからです。掃除の基本は、汚れと反対の性質を持つ洗剤をぶつけて、化学反応（中和作用）で落とすこ