5人組ガールズグループ・f5veの公式X（旧Twitter）は6月18日、投稿を更新。アルミホイルの帽子をかぶった5人の写真セットを公開し、賛否両論の声が上がっています。【写真】f5veがアルミホイルの帽子をかぶったショット投稿に賛否の声同アカウントは「f5veG」とつづり、1枚の写真を投稿。角がついたような形のアルミホイルの帽子を、5人全員がかぶったショットです。皆、無表情でカメラを見つめています。コメントや引用リポストで