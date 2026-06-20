韓国語版のMLB公式インスタグラムも反応「健康で無事な出産を」ドジャース・大谷翔平投手の“吉報”が韓国でも大きな話題となっている。韓国語版のMLB公式インスタグラムは大谷と真美子夫人の“夫婦ショット”を添え、祝福や羨望の声が寄せられた。大谷は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れ、球団は「育児休暇」のためと発表した。この事態に韓国語版のMLB公式インスタグラムも「大谷選手の欠