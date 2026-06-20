◇パ・リーグ日本ハム7―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハムの吉田賢吾が、古巣・ソフトバンクを相手に今季1号アーチを放った。0―6の5回無死二塁で代打起用され、左翼に今季1号2ラン。元同僚スチュワートのスプリットを完璧に捉え「球筋が分かっている分、余裕が少しあった」と表情を緩めた。24年12月の現役ドラフトで加入した強打の捕手は6回以降、今季初マスクもかぶった。出場機会を増やすためにキ