◇セ・リーグ広島8―6ヤクルト（2026年6月20日神宮）広島の育成出身左腕・辻大雅が4年目でプロ初勝利を挙げた。4―4と同点に追い付いた直後の5回に2番手でマウンドへ。伸びのある直球を軸に1番からの好打順だったヤクルト打線を3者凡退に抑え、次の回に打線が勝ち越したことで勝利投手の権利を手にした。その後も雨が降り続き「早く終われという気持ちで応援していた」と辻。願いが通じ、降雨コールドで初白星を手に