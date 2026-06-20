大学生を対象に、検事の仕事や、やりがいについての説明会が開かれました。法務省と最高検は20日、検事の仕事や、やりがいを知ってもらおうと、主に大学1、2年生に向けた業務説明会を開きました。近年、司法試験の受験者数が減少する中、早い段階から関心をもってもらう狙いがあるということです。説明会には、大学生など94人が参加し、登壇した現役検事らが、検事としてのキャリアや働き方などについて話しました。参加した大学生