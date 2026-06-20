２１日の阪神戦に登板する横浜ＤｅＮＡ・尾形（資料写真）横浜ＤｅＮＡの尾形がトレード移籍後初めて阪神と対戦する。ここまで３度の先発は全てパ・リーグ球団。佐藤輝と森下で主要打撃部門の上位を占める強力打線に「本当に強いチーム。交流戦同様、強いスイングをする打者が多い」と警戒した。前回１４日のロッテ戦は４回２／３を４失点、６四死球。制球に課題を残しただけに「大胆にいくところと時間を使って丁寧に投げると