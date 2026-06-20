新日本プロレス２０日の千葉・君津大会で永田裕志（５８）がジョシュ・バーネット（４８）、ウルフアロン（３０）との?異色トリオ?を結成。極悪軍「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２８）、高橋裕二郎（４５）、金丸義信（４９）組を下し、プロデュース興行は大団円で幕を閉じた。永田はこの日のメインイベントに出陣。元ＵＦＣ世界ヘビー級王者のジョシュと、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのＮＥ