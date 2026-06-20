サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が、北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）でチュニジアと対戦する日本のスタメンを予想した。本田は２０日、日本テレビ系で生放送された「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析ＳＰ！」にリモート出演。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）がオランダ戦で左ヒザを負傷し、１次リーグでの復帰が絶望的となっている。本田は久保が入