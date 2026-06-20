サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦日本―チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）を前に、米紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の記者が勝敗を予想した。同メディアは「これは両チームにとってグループＦの２試合目となる。日本は初戦でオランダと引き分け、チュニジアは初戦でスウェーデンに大差で敗れた。両チームにとって勝ち点３は不可欠だが、日本はモンテレイで勝利を収めれば決勝トーナメント進出に大き