【モデルプレス＝2026/06/20】玉森裕太が主演を務める7月5日スタートの新ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜よる10時15分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）の主題歌が、Kis-My-Ft2の新曲「My Affection」（読み：マイ・アフェクション）に決定した。【写真】玉森裕太主演ドラマ、キャスト全員何か企むメインビジュアル◆キスマイ、新曲「My Affection」玉森裕太主演ドラマ主題歌に平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹