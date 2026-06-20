【モデルプレス＝2026/06/20】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が6月19日、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】KPOPトップアイドル「背中のラインが逞しくて見惚れる」鍛え上げられた筋肉際立つバックショット◆SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた背中＆腕の筋肉披露ミンギュは、「In May」とつづり、5月の思い出を振り返る写真を複数枚投稿