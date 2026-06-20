【モデルプレス＝2026/06/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が6月19日、自身のInstagramを更新。日本でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】K-POP人気グルメンバー「カゴの中いっぱい入ってる」日本でのショッピングプラベショット◆イソ、日本での買い物姿公開イソは、「ショッピングはいつも楽しい」と韓国語でつづり、日本の店舗を訪れた際の写真を投稿。黒いキャップを被り、