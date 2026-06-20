【モデルプレス＝2026/06/20】9人組アイドルグループ・MORE STARが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】ふるっぱー妹分、純白ワンピで透明感溢れる◆MORE STAR、華麗なランウェイ遠藤まりんは、ホワイトのフリルワンピースで登場。黒のハート型バルーンを手に笑顔を見せ、清楚で愛らしい魅力を放った。中山こはくはホワイトを基調としたフリルドレスに