【モデルプレス＝2026/06/20】女優の山谷花純が6月19日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳大河女優「背中のラインが美しすぎます」ビキニショット公開◆山谷花純、美ボディ際立つビキニ姿山谷は、海をバックに撮影されたオフショットを投稿。紺地に赤いチェックのデザインビキニを身に纏い、カメラに向かって振り返りながら笑顔を見せる姿を披露しており、ほっそりとした背中や美しい体のラ