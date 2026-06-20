ゴキブリを模したお面をかぶった抗議集会の参加者＝20日、インド・ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】インドで注目されている架空政党「ゴキブリ人民党（CJP）」の支持者らが20日、首都ニューデリーで2回目の抗議集会を開いた。入試問題流出疑惑で無効になった医学系大学の試験が21日にやり直されるのを前に、プラダン教育相の引責辞任を重ねて要求した。集会には若者の姿が目立ち、CJP広報担当者は約1万2千人が参加し