サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が20日、日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にメキシコから中継で生出演し、20日（日本時間21日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ・チュニジア戦を迎える日本代表のスタメンや戦い方を予想した。日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田は、14日（日本時間15日）のオランダ戦も解説。20日（同21日）チュニジア戦も日本テレビ系の中継でも現地