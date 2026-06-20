◇セ・リーグ中日0―1巨人（2026年6月20日東京D）中日は今季66試合目で早くも3度目の1安打での零敗を喫した。巨人先発・ウィットリーを前に8回2死までノーヒット。ここで8番・村松が中前打を放ってノーヒットノーランを阻止するのが精いっぱいだった。井上監督は「（ウィットリーは）球が強く、攻略できなかった」と淡々と話した。リーグ内の対戦再開から連勝とはならず。21日は6カードぶり、敵地では今季初となるカ