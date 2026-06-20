お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇に第１子が誕生したことが２０日、分かった。この日更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブＴＶ」で、サプライズ報告した。同チャンネルでタッグを組むモデル・タレントで第１子妊娠中のみちょぱこと池田美優の出産祝いを購入する企画で、ベビーカーなどさまざまな商品な物色していた中、吉村は「僕用のも買っていいですか？」と発言。スタッフも戸惑いが隠せなか