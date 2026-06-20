レバノン南部で20日、イスラエル軍による攻撃があり、少なくとも18人が死亡しました。前日に発効したばかりの停戦は、実効性が問われています。レバノン国営通信によりますと、レバノン南部で20日、イスラエル軍の攻撃があり、複数の住宅が破壊され少なくとも18人が死亡しました。イスラエルと親イラン武装組織ヒズボラは19日、停戦に合意したばかりでした。一方、イスラエル軍は停戦後もレバノン南部への駐留を続け、ヒズボラの脅