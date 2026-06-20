『ESPN』が日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)について、「日本のエースになり得る理由」として特集している。オランダ戦で1度目の同点弾を決める活躍をみせた中村だが、同メディアは「本来ならピッチに立っていなかったかもしれない選手」と紹介。「日本代表はスター選手の南野拓実、三笘薫、キャプテンの遠藤航と重要な3人のレギュラーを失った。そこで中村は当初の予想よりも大きな役割を担うことになった」と理由を説明