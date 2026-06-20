HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 2 - 0 [ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第6日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス準決勝で、第4シードのマテ パビッチ / マルセロ アレバロと第2シードのジュリアン キャッシュ / ロ