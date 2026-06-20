『心の不倫は罪ですか？』より▶▶【漫画】この作品を最初から読む葉山の海沿いの街を舞台に、子育て世代の家族の心の機微を丁寧に描いて注目を集める作品『夫ですが会社辞めました』。レタスクラブで5年間連載を続けている漫画家のとげとげ。さんが、このたび挑戦したのは「ミッドライフクライシス問題」でした。これまでは就学前の子どもたちを持つ夫婦の悩みや葛藤を描いて共感を集めてきたとげとげ。さんの作品です