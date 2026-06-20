お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇さん（45）が20日、自身が出演するYouTubeチャンネルで第1子が誕生したことを明かしました。動画の中で、吉村さんは出産を控える“みちょぱ”こと池田美優さん（27）の出産祝いを購入するために買い物へ。ベビー用品を選んでいる最中に突然「僕用のも買っていいですか？」と発言。スタッフからツッコまれる中「ウチも6月なのよ」と明かすと、テロップで「第一子誕生おめでとうございます！