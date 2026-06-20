イギリスの裁判所は18日、中国のために、イギリス国内でスパイ行為をしたとする男2人に、禁錮10年と禁錮8年の判決を言い渡しました。BBCによりますと、イギリスの裁判所は18日、中国や香港当局のためにイギリスに住む香港の民主活動家らに対し、スパイ行為を行ったとされる2人の被告に、それぞれ、禁錮10年と8年の判決を言い渡しました。両被告は先月、スパイ行為を取り締まる国家安全保障法違反などの罪で有罪判決を受けています