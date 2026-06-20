女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOMTHECONVERSION2026」を行った。IWGP女子選手権は王者の朱里が山下りなの挑戦を受けた。山下が場外でのパワーボムとパワー殺法で追い込む。王者もアキレス腱固めや雪崩式脳天砕きで削っていく。山下の蹴りに朱里は膝を合わせる。10分すぎ、リング中央でエルボー合戦。15分すぎ、山下が渾身のラリアットを連発。朱里は強烈な蹴り3連発で返す。イケメン