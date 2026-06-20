10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の庄司浩平さん（26）にインタビュー。1日25kmも走ったという役作りや、同年代キャストとの撮影現場について明かしました。大泉洋さん（53）主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語。直木賞作家