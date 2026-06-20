笑顔でキャッチボールする筒香＝横浜２０日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ─阪神１０回戦は降雨のため中止となった。雨天中止は今季３度目。先発予定だった東はスライド登板せず、２３日からの中日３連戦に回る。相川監督は「コンディションやチームの戦略を考えた中でその選択をした」と説明した。２１日は尾形が先発する。トレード移籍後にセ・リーグ球団と対戦するのは初めて。指揮官は「強い球は打者にと