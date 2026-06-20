７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内でスタートした。投手陣は初日、ウォーミングアップ後にキャッチボールと希望者によるブルペン投球のメニューを消化した。今秋ドラフト上位候補の慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）は、同じく上位候補に挙がる関大・米沢友翔（４年＝金沢）とキャッチボ