元ドイツ代表トニ・クロース氏が擁護サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは、16日（日本時間17日）のアルジェリア戦に3-0で快勝。6大会連続出場の38歳、リオネル・メッシがいきなりハットトリックでW杯最多の16得点に並んだ。一方、接触シーンでカードが提示されなかったことに疑問の声が続出。そんな中、元ドイツ代表トニ・クロース氏の発言が波紋を呼んでいる。メッシは前半17分に先制ゴールを