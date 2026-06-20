ＦＩＦＡランク１８位のサッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、Ｗ杯北中米大会の第２戦で同４５位のチュニジアと対戦する。決戦を前に、森保ジャパンの背番号１０を背負うＭＦ堂安律が髪色を変更。金髪がトレードマークだったが、ピンク色に髪を染め、気分を一新した。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の公式インスタグラムでは、髪色が変わった堂安の姿が公開された。ファンからは「素敵なカラーやん！」「りっちゃんカッ