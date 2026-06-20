「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫(しばし)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。5月29日から先行発売がスタートしたデジタル写真集のオフショット写真を投稿した。 【写真】アンダーシャツが膨らみに引っ張られて大変なことに！ 暫はグラビアアイドル兼インフルエンサーとして活動しながら、プライベートでは草野球チームで捕手を務めてい