長友佑都が明かしたオランダ戦の舞台裏サッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節のチュニジア戦に挑む。試合前夜にJFA TVの公式YouTubeチャンネルが更新。チームの独占映像が公開され「日本代表物語だった」など注目を集めている。映像では、DF板倉滉とDF長友佑都が話したミーティングの瞬間が収められた。長友はオランダ戦を振り返り、「オランダの選手、後半誰1人も立ってないんだよね、ベン