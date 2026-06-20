◇セ・リーグヤクルト6―8広島（2026年6月20日神宮）今季5勝を挙げているヤクルト先発・松本健吾は、4回2/3を6安打4失点と踏ん張り切れなかった。雨が降り続く中、4回まで2安打1失点。しかし3点リードの5回、無死一塁から代打・小園の2ランなどで同点に追い付かれて降板し「味方の援護がある中で5回まで投げきれず、悔しい」と言葉を絞り出した。雨による試合中断が3度もあった悪条件。チームは首位の座から1日で転落