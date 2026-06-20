階段は防火シャッター閉まり、避難に使えず東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、警視庁と東京消防庁による２０日の実況見分の結果、出火元とみられる音楽準備室の一角で、焼け焦げた電気ストーブとサーキュレーターが見つかったことがわかった。警視庁滝野川署は、失火とみて出火原因を調べている。実況見分は、同校関係者の立ち会いの下、校舎４階の音楽準備室を中心に行われた。同署幹