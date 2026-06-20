アメリカとイランとの戦闘終結後、日本は自衛隊を派遣し、ホルムズ海峡における機雷の除去、掃海活動に参加する可能性はあるのか？複数の政府関係者は「正式な停戦合意がないとできない」と話すが、35年前には「戦争が完全に終結した」として派遣されながらも、目の前で続く交戦に犠牲者が出ることを覚悟した掃海艇部隊の元補給艦長が証言した。【写真を見る】イランとの戦闘終結後に日本が機雷掃海を実施する可能性は？35年前に「