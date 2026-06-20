■“忘れたくない記憶”も発表「ファンの皆さんが作ってくださった記録」6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演する、7月5日スタートのABC・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜後10：15）の主題歌が、Kis-My-Ft2の歌う「My Affection」（読み：マイ・アフェクション）に決定した。きょう20日に開催されたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の初日となる北海道