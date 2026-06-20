フリーアナウンサー・中村仁美（47）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。両親がお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）との結婚を許してくれなかった理由について語る場面があった。交際期間を聞かれて「8年」と返した中村。「何の弊害があったんですか?」と聞かれると「うちの両親が反対していました。何で怒らせたかったって言うと…」とあるエピソードを語り始める