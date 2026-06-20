イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したアメリカのトランプ大統領。3か月あまりの戦争で何を得て、何を失ったのだろうか。覚書にはホルムズ海峡、核問題、イラン復興のために3000億ドル規模の民間基金を創設する方針も盛り込まれた。駐日イラン大使は合意の直前、報道特集の取材に対し「彼（トランプ氏）は苦い教訓を得たはず」と語った。【写真を見る】イランとの3か月超に及ぶ戦争でアメリカが失ったもの「苦い教訓を得たはず