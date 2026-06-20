和合家ごっこ_P01【漫画】本編を読む「いい？約束だよ。このことは私たち姉弟だけの秘密なの」。埼玉県北部のとある町に住む仲のよい和合(わごう)家の姉弟は、5年前からある秘密を共有していた。その秘密はいまだ守られたまま、姉弟たちは平和に暮らしている。今も変わらず、仲良く暮らしている和合家ごっこ_P04和合家ごっこ_P05和合家の長女・里英(大学2年生)は少し買い物の趣味が悪いのが難点。長男・英和(高校2年生)は人はよい