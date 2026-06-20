2026年夏のボーナス（夏季賞与）について、企業の37.1％が1人当たりの平均支給額を前年より「増加する」と回答したことが、帝国データバンクの最新の調査で分かりました。8割超の企業が支給、平均額は……帝国データバンクが2026年6月5日〜6月9日、全国1043社を対象に実施した「2026年夏季賞与の動向アンケート」調査によると、今夏のボーナス支給が「あり、増加する」と答えた企業は37.1％（前年比3.4ポイント増）となりました。