Q. 「ワキガは体質だから治らない」って本当ですか？Q. 「ワキガにとても悩んでいます。市販のデオドラントを使っていますが、あまり改善されません。『ワキガは遺伝的な体質だから治療しても意味がない』と聞きました。本当に改善できないのでしょうか？ 周りの人から不快に思われていないか、いつも不安です」A. ワキガは遺伝的なものですが、適切な治療で改善できますワキガは、医学的には「腋臭症（えきしゅうしょう）」という