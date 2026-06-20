天皇皇后両陛下は現地時間の20日正午前、2か国目の訪問国ベルギーに到着されました。両陛下を乗せた政府専用機は到着の際、領空内でベルギー軍の戦闘機「F-16」のエスコートを受けました。動画は、政府専用機の窓から撮影されたベルギー軍の戦闘機「F-16」です。現地時間の20日午前11時すぎ、ベルギー領空内に入ったところでF-16が政府専用機に並ぶように飛行する様子が確認できました。天皇皇后両陛下は現地時間の13日からのオラ